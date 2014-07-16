وزير التموين: خطة لانشاء ألاف المنافذ لبيع السلع الغذائية بالمحافظات

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم وضع خطة لإنشاء عدة الاف من المنافذ لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مدعمة فى كافة المحافظات لتوفير إحتياجات المواطنين بأسعار تناسب كافة شرائح الاسر المصرية وأيضا لتعود الاسعار للهبوط بالاسواق .

جاء ذلك مساء أمس خلال إفتتاح الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أحد المنافذ لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بشركة تسويق الارز بحلوان.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين أن السلع التى سيتم طرحها فى هذه المنافذ الجديدة من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهى على درجة عالية من الجودة وتشمل زيوت وسكر وأرز ولحوم مجمدة ودواجن ومسلى ودقيق وشاى وصلصة وعصائر ومنظفات صناعية وغير ها مشيرا الى أنه يتم حاليا توريد السلع التموينية لمحلات البقالة التموينية من مخازن شركة الجملة لصرفها للمواطنيين حسب المنظومة الجديدة للسلع التموينية وتتضمن أتاحة حوالى 20 سلعة غذائية وغير غذائية أمام المواطنين بدلا من 3 سلع وأن المواطن يختار مايناسب إحتياجاته بقيمة الدعم حيث أن المواطن لن يدفع للبقال التموينى نقدا الا هامش الربح البسيط مثل 25 قرشا لكيلو السكر و25 قرشا لكيلو الارز و75 قرش للدجاجة وجنيه واحد فقط لكيلو اللحمة على تخصم أثمان هذه المنتجات من قيمة الدعم المخصص للمواطن على بطاقة التموين الذكية.

وقد قام وزير التموين بعد إفتتاح المنفذ بجولة أمتدت حتى قبل الافطار على عدة مخابز ومجمعات إستهلاكية ومحلات بقالة تموينية بمناطق حلوان ووادى حوف ومصر القديمة والخليفة للاطمئنان على توافر العيش المدعم وحصول المواطنين على كافة إحتياجاتهم بسهولة ويسر وأيضا تفقد مخازن شركة الجملة وتابع عمليات توريد السلع التموينية من هذه المخازن الى البقاليين التموينيين والتقى بعدد من المواطنين أمام بعض محلات البقالة التموينية وأطمئن على حسن سير صرف السلع التموينية لهم بالنظام الجديد.