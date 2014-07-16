أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

واشنطن تقر مساعدة للقبة الحديدية الإسرائيلية بـ351 مليون دولار

Google+ Print
واشنطن تقر مساعدة للقبة الحديدية الإسرائيلية بـ351 مليون دولار واشنطن تقر مساعدة للقبة الحديدية الإسرائيلية بـ351 مليون دولار

نظام القبة الحديدية

وافقت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، على زيادة تصل إلى نصف قيمة المساعدة المالية الأميركية الحالية لنظام “القبة الحديدية” الدفاعي الإسرائيلي الذي تستخدمه إسرائيل حاليًا لاعتراض الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة.

وأقر أعضاء مجلس الشيوخ، مساعدة مالية بقيمة 351 مليون دولار; لتمويل نظام الاعتراض خلال العام المالي 2015، الذي يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، مقابل 235 مليونًا في 2014.

وكان الرئيس باراك أوباما، طلب فقط 179 مليونا من التسليفات للعام 2015.

وتسليفات العام 2015، التي تنص أيضًا على 270 مليونا لأنظمة أخرى مضادة للصواريخ، تحتاج لموافقة مجلس الشيوخ النهائية بحلول سبتمبر.

وأنفقت الولايات المتحدة في الإجمال 700 مليون دولار منذ 2011، تاريخ وضع النظام في الخدمة، لدعم تطوير “القبة الحديدية” الرامية إلى مواجهة الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى (صواريخ وقذائف مدفعية) التي تستهدف مناطق مأهولة.

وفي الإجمال، فإن الولايات المتحدة قررت إنفاق 30 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل بين 2009 و2018. وفي 2014، تلقت إسرائيل 3.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا