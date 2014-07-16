ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم في حملة أمنية بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا حملة لملاحقة عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي والمتورطين في الاعتداء على المقار الشرطية والمنشآت العامة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة .

وتمكنت من ضبط 3 متهمين بينهم متهم بمركزالعدوة، مطلوب ضبطه وإحضاره بشأن اقتحام مركز الشرطة، كما تم ضبط متهمين بديرمواس مطلوب ضبطهما وإحضارهما بشأن اقتحام مبنى النيابة الإدارية.

وتمكنت الحملة التي أشرف عليها اللواء أسامة متولي مدير الأمن من ضبط 7 قطع أسلحة غير مرخصة، و5 طلقات نارية بحوزة 7 متهمين، وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة.

وتم ضبط محمد . ع . ز 33 سنة كهربائي مسجل خطر وسابق اتهامه في 22 قضية متنوعة، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في عدة قضايا، وبحوزته 22 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالي 600 جرام بقصد الإتجار، ومبلغ 1100 جنيه وهاتف محمول، وضبط محمد . ر . إ 27 سنة عاطل وبحوزته لفافتين من نبات البانجو تزن حوالي 4 كيلوجرامات بقصد الإتجار.

وتم ضبط فولى . ت . ع 48 سنة عاطل وبحوزته لفافتين من نبات البانجو المخدر تزن نحو 4 كيلوجرامات بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة.

وعن القضايا التموينية، تم ضبط 30 قضية تموينية متنوعة لضبط الأسواق والقضاء على جشع التجار، منها 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادات صحية، و6 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و4 قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 قضايا عدم نظافة أدوات العجين، وقضيتن عرض سلع غذائية منتهية الصلاحية، وقضية عرض لحوم ذبحت خارج المجازر، وقضية عرض سلع غذائية مجهولة المصدر.

وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 866 مخالفة مرورية، وضبط 39 دراجة بخارية بدون لوحات، كما تمكنت الحملة من تنفيذ 903 أحكام قضائية منها قضيتان جنايات، و317 قضية حبس جزئي و91 حبسا مستأنفا و270 غرامة جزئية و8 غرامات مستأنفة و215 مخالفة.