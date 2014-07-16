النيابة تصرح بدفن 15جثه ضحايا حادث أتوبيس طريق “سفاجا – قنا‎”

صرح المستشار احمد محروس رئيس نيابة سفاجا بدفن جثث الضحايا الـ15 الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب اتوبيس بطريق سفاجا ​-​ قنا خلال عودتهم من الغردقة إلى اسنا.

حيث تم ندب مفتش الصحة بسفاجا لتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الجثث وتسليمهم لذويهم وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الحادث وندب لجنة فنية لمعاينة وفحص الاتوبيس المنكوب.

كانت ​ا​لأجهزة الطبية والأمنية بسفاجا قد تمكنت من التعرف علي جثث الضحايا الذين لقوا مصرعهم ، واكد الدكتور حسام جميل مدير مرفق الإسعاف ان الضحايا كانوا في رحلة سياحية بالغردقة عائدين لبلدتهم باسنا واصيب نحو 25 مصابا.