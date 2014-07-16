أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

النيابة تصرح بدفن 15جثه ضحايا حادث أتوبيس طريق “سفاجا – قنا‎”

Google+ Print
النيابة تصرح بدفن 15جثه ضحايا حادث أتوبيس طريق “سفاجا – قنا‎” النيابة تصرح بدفن 15جثه ضحايا حادث أتوبيس طريق “سفاجا – قنا‎”

أرشيفية

صرح المستشار احمد محروس رئيس نيابة سفاجا بدفن جثث الضحايا الـ15 الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب اتوبيس بطريق سفاجا ​-​ قنا خلال عودتهم من الغردقة إلى اسنا.

حيث تم ندب مفتش الصحة بسفاجا لتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الجثث وتسليمهم لذويهم وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الحادث وندب لجنة فنية لمعاينة وفحص الاتوبيس المنكوب.

كانت ​ا​لأجهزة الطبية والأمنية بسفاجا قد تمكنت من التعرف علي جثث الضحايا الذين لقوا مصرعهم ، واكد الدكتور حسام جميل مدير مرفق الإسعاف ان الضحايا كانوا في رحلة سياحية بالغردقة عائدين لبلدتهم باسنا واصيب نحو 25 مصابا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا