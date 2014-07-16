سقوط أخطر تشكيل عصابي لتزوير العملات المحلية والاجنبية بالدقهلية

القت مديرية أمن الدقهلية القبض على عناصر تشكيل عصابي بالغربية والدقهلية تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية وضبطت القوات بحوزتهم مبالغ مالية مقلدة والأدوات المستخدمة فى عملية التزييف.

وقد تمكنت القوة الأمنية المعينة بكمين كفرالعرب الحدودى مع محافظة الغربية بمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من ضبط محمد . ب . إ 40 سنة حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، ومقيم بقسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية وذلك اثناء إستقلاله سيارة أجرة ميكروباص، وبحوزته مبالغ مالية قدرها ( 10 آلاف جنيه، و 10 آلاف دولار ” مقلدة ” ).

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد ترويجها، وأنه تحصل عليها من محمد . إ 32سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى المنصورة وقامت قوات الشرطة على الفور بإستهدافه وضبطه حال اثناء تواجده بمسكنه وبحوزته ( جهاز لاب توب ، 2 طباعة ألوان ، ماسح ضوئى، مجموعة من الأحبار، جهاز تغليف، كشاف كهربائى، مبالغ مالية مقلدة بلغت ” 25200 جنيه فئات الخمسون والمائة والمائتى جنيهاً ، و12500 دولار فئة المائة دولار.

وبمناقشة الأخير امام اللواء حسن عبدالحى مدير امن الدقهلية إعترف بتحصله على تلك المبالغ المقلدة من كلاً من ممدوح . س . ع 51 سنة حاصل على دبلوم فنى صناعى ومقيم بمركز دكرنس ومحمد . ع . م 47 سنة صاحب معرض سيارات ومقيم بالمنصورة وتم إستهدافهما وضبطهما اثناء تواجدهما بمسكنهما وبحوزتهما ( 2 جهاز كمبيوتر ، 2 طباعه ، ماسح ضوئى ، زنكات ، مكبس ورق كهربائى ، جهاز تغليف ، 2 كشاف كهربائى ، 2 مقص ، كمية من الأوراق والمساطر ، 9 مقابض أختام ، 6 علب أحبار ، مبالغ مالية مقلدة فئة المائتى جنيه وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.