بالصور .. محافظ المنيا يتفقد أعمال رصف “حي غرب” و”سكة تلة”

تفقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أعمال رصف حي غرب المدينة وسكة تله وذلك عقب الانتهاء من توصيلات البنية التحتية وخاصة الغاز الطبيعي الذي تم توصيله للحي بأكمله.

رافق المحافظ في جولته إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة المنيا ورئيس حي غرب ومدير إدارة الرصف ومسئولي المرور بالمحافظة.

كافأ المحافظ خلال جولته عدد من عمال الرصف بهدف تشجيع ودعم العمال لإنجاز الأعمال المنوطة بهم في وقت قياسي حيث إنهم يعملون في شهر رمضان عقب الإفطار مراعاة لارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار ، وأكد المحافظ على أهمية انجاز أعمال الرصف لتسهيل حركة المرور والتنقل على أهالي الحي كما وجه برفع أية مخلفات بشكل فوري والعمل على متابعة عدم عودة الإشغالات التي تم رفعها مرة أخرى.

كان المحافظ قد تلقي الكثير من الشكاوي من أهالي حي غرب تتعلق بسوء حالة الشوارع ، واستمع المحافظ خلال جولته لشكاوي عدد من المواطنين بالحي وخاصة فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء والسلع التموينية ومشكلة ضعف المياه ، وشدد المحافظ على ضرورة تشديد العقوبات على السيارات التي تقوم بإلقاء المخلفات في الطرق والشوارع الرئيسية.