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مصادر : 97% الحد الأدني للقبول بكليات القطاع الطبي و 93.3% للهندسي

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مصادر : 97% الحد الأدني للقبول بكليات القطاع الطبي و 93.3% للهندسي مصادر : 97% الحد الأدني للقبول بكليات القطاع الطبي و 93.3% للهندسي

 

طلاب الثانوية العامة – أرشيفية

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي، أن إجمالي الطلاب المقبولين بكليات الطب البشري هذا العام سيكون 8500  طالب، إذ يشهد هذا القطاع ارتفاع ملحوظ في عدد الطلاب المقبولين; بسبب فتح كليات جديدة وهي حلوان والقوات المسلحة بينما تستقبل كليات الأسنان 3500 طالب و الصيدلة والعلاج الطبيعي والبيطري 10 الاف  بإجمالي 20 ألف طالب.

ومن ناحية أخري، تستقبل كليات القطاع الهندسي والحاسبات والمعلومات هذا العام 20.000 طالب وطالبة.

أشار المسؤولين بوزارة التعليم العالي، إلي أنه من المرجح أن ينخفض  الحد الأدني للقبول بكليات القطاع الطبي وهى كليات الطب والصيدلة والطب البيطري والاسنان إلي 397ونصف درجة أي 97% ، وأشارت المصادر أن الحد الأدني للقبول بكليات الطب البشري 98,2% و97,8% للصيدلة كما سينخفض الحد الأدني لكليات الهندسة إلي 93.3%

وأضاف المسؤولين إلي أن هذا يرجع إلي تزاحم الشريجة التكرارية في المجاميع العالية.

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