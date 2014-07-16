وزير خارجية بريطانيا الجديد يدعو «حماس» لقبول المبادرة المصرية

رحب وزير الخارجية البريطاني الجديد فيليب هاموند، بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار بين غزة واسرائيل، داعيا حركة «حماس» إلى قبولها من أجل «حقن الدماء».

وفي أول تصريح له بعد توليه منصبه قال «هاموند» وهو وزير الدفاع السابق والذي تم تعينه، الثلاثاء، وزيرا للخارجية، خلفا للوليم هيج الذي أعلن تنحيه عن منصبه، الإثنين الماضي، في بيان: أرحب بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار".

وأضاف الوزير«هي مبادرة طيبة تحمل معان ايجابية للقيادة المصرية الحالية وتعكس رغبة حقيقية من الجانب المصري في التوصل لاتفاق يقضي بوقف أعمال العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وتابع «هاموند »خلال البيان : إنني أرحب أيضا بقبول إسرائيل شروط هذا الاتفاق كما أشيد بتأييد السلطة الفلسطينية للمبادرة وأدعو حماس وكل الفصائل المسلحة في غزة إلى اغتنام الفرصة وقبول المبادرة ووقف أعمال العنف فورا، بإنهاء هجماتها الصاروخية على اسرائيل».

واعتبر الوزير البريطاني الجديد أن قبول المبادرة «يحقن الدماء» من الجانبين وهذا مطلب عام لحماية الارواح واستعادة الاستقرار.

وشدد «هاموند» على أن «وقف العنف سيسمح ببحث الأسباب الحقيقية وراء عدم استقرار قطاع غزة وهذا سيترتب عليه تحقيق الأمن لدى الجانبين على المدى البعيد» .

وجاء تعيين فيليب هاموند وزيرا للخارجية في إطار تعديل وزاري كبير أجراه ديفيد كاميرون رئيس الوزراء، استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة. و«هاموند» معروف عنه تشدده إزاء أوروبا حيث إنه يدعم فكرة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.