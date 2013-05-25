الحركة الإسلامية المعارضة تطالب القوى السياسية بدمياط بالعمل على حل "الشورى"

كتب : سهاد الخضري منذ 45 دقيقة

أصدرت الحركة الإسلامية المعارضة بيانا طالبت فيه القوى السياسية والأحزاب بدمياط بالعمل الجاد لحل مجلس الشورى الباطل، بحسب البيان، خاصة وأنه جاء بـ6 في المائة.

وتم تعيين باق نوابه من قبل الرئيس الإخواني الذي عين باقي أعضائه من داخل الجماعة، وذلك حسبما ورد بالبيان.

وتساءلت الحركة "كيف لرئيس جمهورية أن يجلس مع القضاة ويتعهد أنه الفاصل بين السلطات ويتعهد أنه لن يقبل بمناقشة قانون السلطة القضائية من الشورى ثم يحدث هذا".

وأكد البيان أن الأوامر تأتي إليهم من داخل مكتب الإرشاد والرئيس.

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