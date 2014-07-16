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إسرائيليون يطلقون تطبيقًا للهواتف المحمولة للتحذير من الهجمات الصاروخية

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إسرائيليون يطلقون تطبيقًا للهواتف المحمولة للتحذير من الهجمات الصاروخية إسرائيليون يطلقون تطبيقًا للهواتف المحمولة للتحذير من الهجمات الصاروخية

التطبيق الجديد

أطلق مطورون يسكنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تطبيقاً جديداً للتحذير من الهجمات الصاروخية المحتملة، من قبل المقاومة الفلسطينية، وذلك عقب  انتهاء الأسبوع الأول من الحرب على غزة.

وطرح المطورون تطبيق “Red Alert : Israel” لأجهزة أندرويد وآيفون لارسال تحذيرات بخصوص الصواريخ، لكن المطورون استعانوا بتطبيق Yo! من أجل نشر التنبيهات بشكل أكبر.

ويسمح هذا التطبيق للمستخدم بنشر التحذير مع تحديد مكان الهجوم لإيصاله لأكبر شريحة مُمكنه مع اصدار أصوات تنبيهات من التطبيق نفسه وتنبيهات من تطبيق Yo!.

الجدير بالذكر أن تطبيق Yo! انطلق في شهر أبريل الماضي كمزحة، والغرض منه ارسال كلمة Yo! إلى المستخدمين وحصل على أكثر من 50 ألف مستخدم نشط قاموا بارسال أكثر من 4 ملايين “يو” إلى بعضهم البعض.

 

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