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بالصور.. تسليم 5 بنادق آلية خلال حملة أمنية بشبين القناطر في القليوبية

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البنادق الآلية

البنادق الآلية

شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة لاستهداف العناصر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون وحاملى الأسلحه الناريه غير المرخصه بقرية الجعافرة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر .

أشرف على الحملة اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية ، واللواء عرفة حمزة مدير المباحث، والعميد أسامة عايش رئيس المباحث وعدد من الضباط والافراد بمركز شبين القناطر.

وحضر للحملة كل من “عادل . ح .ح 35 سنة عاطل ، حمدان .س.م 50 سنة فكهانى ، رضا .غ .ق 35 سنة نجار ، سالم .ع .ع.ق 48 سنة فلاح ، وصفى .ع.ع 47 سنة عاطل” وقاموا بتسليم الأسلحه الناريه الاتية “بندقية آلية عيار 7.62× 39 مم تحمل رقم 17239620 ، وبندقية آلية عيار 7.62× 39 مم تحمل رقم 0441 LF ، وبندقية آلية عيار 7.62× 39 مم تحمل رقم 4448 ، وبندقية آلية عيار 7.62× 39 مم تحمل رقم 5812 ، وبندقية آلية عيار 7.62× 39 مم تحمل رقم 519117″.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.

 

 

 

سلاح 1

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