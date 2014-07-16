بالصور.. تسليم 5 بنادق آلية خلال حملة أمنية بشبين القناطر في القليوبية
شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة لاستهداف العناصر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون وحاملى الأسلحه الناريه غير المرخصه بقرية الجعافرة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر .
أشرف على الحملة اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية ، واللواء عرفة حمزة مدير المباحث، والعميد أسامة عايش رئيس المباحث وعدد من الضباط والافراد بمركز شبين القناطر.
وحضر للحملة كل من “عادل . ح .ح 35 سنة عاطل ، حمدان .س.م 50 سنة فكهانى ، رضا .غ .ق 35 سنة نجار ، سالم .ع .ع.ق 48 سنة فلاح ، وصفى .ع.ع 47 سنة عاطل” وقاموا بتسليم الأسلحه الناريه الاتية “بندقية آلية عيار 7.62× 39 مم تحمل رقم 17239620 ، وبندقية آلية عيار 7.62× 39 مم تحمل رقم 0441 LF ، وبندقية آلية عيار 7.62× 39 مم تحمل رقم 4448 ، وبندقية آلية عيار 7.62× 39 مم تحمل رقم 5812 ، وبندقية آلية عيار 7.62× 39 مم تحمل رقم 519117″.
وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.