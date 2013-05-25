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شلل مروري بالزقازيق بسبب قطع طلاب المدينة الجامعية الطريق

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شلل مروري بالزقازيق بسبب قطع طلاب المدينة الجامعية الطريق شلل مروري بالزقازيق بسبب قطع طلاب المدينة الجامعية الطريق
ومشاجرات بين الطلاب وسائقي السيارات الأجرة

كتب : نظيمة البحراوي وأحمد محمود منذ 33 دقيقة

أصيبت مدينة الزقازيق بحالة من الشلل المروري التام، بسبب استمرار المئات من طلاب المدينة الجامعية بالزقازيق في قطع الطريق الرئيسي أمام مبنى ديوان عام محافظة الشرقية، مستخدمين أعمدة الإنارة لمدة ثلاث ساعات حتى الآن، وذلك بشكل متقطع. وأدى ذلك لنشوب مشاجرات بين الطلاب وسائقي السيارات الأجرة.

كان الطلاب نظموا اعتصاما سلميا أمام مبنى المحافظة، احتجاجا على تسمم العشرات من زملائهم عصر أمس بعد تناولهم وجبة الغداء، مطالبين بإقالة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب ومدير المدن الجامعية وسرعة التحقيق في حادث التسمم الذي تعرض له الطلاب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

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