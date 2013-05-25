"التعليم" بأسيوط تتقدم ببلاغ يطالب بتوفير خدمات أمنية داخل اللجان لحماية المراقبين

مدير أمن أسيوط: وفرنا الخدمات الأمنية لـ79 لجنة بالمحافظة

كتب : محمود مالك منذ 20 دقيقة

تقدم رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الثانوية الفنية في مراكز محافظة أسيوط، بشكاوى لمدير التعليم الفني ووكيل وزارة التربية والتعليم، بتلقيهم تهديدات من الطلاب بالتعدي عليهم وعلى المراقبين بالضرب، وذلك بسبب قلة الخدمات الأمنية داخل وخارج اللجان.

تلقى اللواء أبو القاسم أبو ضيف، مدير أمن أسيوط، بلاغا من مدير التعليم الفني ووكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، يفيد التضرر داخل اللجان الفنية للدبلومات، عقب تلقي المراقبين ورؤساء اللجان تهديد وتوعدات بالاعتداء والضرب بسبب نقص الخدمات الأمنية في لجان البداري للثانوية التجارية، ولجنة الشهيد أحمد عبدالباقي بديروط والزخرفية والنهضة وهدى شعراوى بمدينة أسيوط.

وقال مدير الأمن إنه تم توفير الخدمات الأمنية اللازمة لكل اللجان، والبالغ عددها 79 لجنة في الشهادة الفنية، و7 لجان في دبلومة الخط العربي، ولجنتان للصم والبكم.

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