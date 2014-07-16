44% من متسببي الحوادث المرورية في أبوظبي آسيويون

أظهرت إحصائيات مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي ان 44% من المتسببين بالحوادث المرورية التي وقعت بالإمارة خلال الشهور الستة الماضية من الجنسية الاسيوية تلاها الإماراتيون بنسبة 29%، الى ذلك بدأت المديرية أمس تفعيل نظام مخالفة السرعات على التقاطعات من خلال 108 كاميرات لمراقبة قطع الإشارة الضوئية في 36 تقاطعاً بمدينة أبوظبي.

وأفادت احصائيات المرور ان 43% من المصابين في الحوادث التي وقعت بالإمارة لم يستخدموا حزام الأمان عند وقوع الحادث حيث كان من اهم اسباب الحوادث التي وقعت الانحراف المفاجئ والسرعة دون مراعاة ظروف الطريق وتجاوز الاشارة الضوئية اضافة الى عدم ترك مسافة كافية وعدم تقدير مستخدمي الطريق وعدم اعطاء الاولوية لعبور المشاة وعدم الالتزام بخط الطريق.

وسجلت وفيات المشاة في أبوظبي ارتفاعا بنسبة 15% خلال الشهور الستة الماضية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت 31 وفاة بعد ان كانت 27 وفاة بالرغم من تحسن كافة المؤشرات المرورية بالإمارة العام الجاري ومنها الوفيات والاصابات والحوادث.

إحصائيات

واوضحت الاحصائيات ان الرؤية المستقبلية لمديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي تستهدف الوصول الى صفر وفيات الطرق بحلول 2030 وبنهاية 2013 تم تحقيق 29% من الرؤية الصفرية حيث تم خفض عدد الوفيات من 409 الى 289 ومن المتوقع تحقيق 36% من الرؤية الصفرية بنهاية 2014 بخفض عدد الوفيات من 409 الى 263.

وارتفعت نسبة المركبات المسجلة بالإمارة بنسبة 7% خلال النصف الاول من العام الجاري حيث بلغت 909 آلاف و 499 مركبة وبلغ اجمالي اعداد السائقين المسجلين نحو 971 الف شخص .

وأكدت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن تطوير منظومة الضبط الآلي لمخالفي قوانين السير والمرور وتنفيذ استراتيجية متكاملة لمراقبة السرعات على الطرقات ونشر أجهزة الضبط الآلي ( الرادارات ) التي بلغ عددها 260 رادارا ثابتا ومتحركا ساهمت في خفض الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة بنسبة 44%.

كاميرات مراقبة

ومن جهته أفاد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي انه تم تفعيل نظام مخالفات السرعات وضبطها في نحو 108 كاميرات مراقبة على التقاطعات بأبوظبي في حدود السرعات المقررة على تلك الطرق للعمل بتقنية وكفاءة عالية وشمولية باستخدام الأشعة تحت الحمراء بدون "فلاش" لتصوير متجاوزي السرعات في جميع مسارات الطرق سواء أكانت الإشارة الضوئية خضراء او حمراء.

واكد الحارثي مخاطر تجاوز السرعات على التقاطعات، وحث قائدي المركبات على ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور وخفض السرعات في الإشارات الضوئية؛ وعدم زيادة السرعة بهدف اللحاق بالإشارة الضوئية بعد تحولها من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر.