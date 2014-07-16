بالصور.. محافظ أسوان يهنئ “السادسة” على الجمهورية في الثانوية العامة

قدم اللواء مصطفي يسري، محافظ أسوان التهنئة للطالبة فاطمة سعدي موسي حسنين من أوائل الثانوية العامة على مستوي الجمهورية والتي جاءت في المركز السادس مكرر بمجموع 409 درجة “علمي علوم”، جاء ذلك في اتصال تليفوني للمحافظ بفاطمة سعدي.

و أكد المحافظ للطالبة أن حصولها علي مركز متقدم ضمن أوائل الجمهورية أسعد أبناء أسوان بشكل عام ، حيث أن ذلك لم يقتصر عليها أو علي الأسرة والمحيطين بها فقط ، مشيراً إلي أن تفوقها سيكون نموذجاً مشرفاً للآخرين من أبناء جيلها والأجيال الأخرى.

ومن جانبها وجهت أسرة فاطمة الشكر لوزير التربية والتعليم ولمحافظ أسوان على تهنئتهما لفاطمة.

وقالت فاطمة إنها لم تكن تتوقع أن تكون ضمن العشرة الأوائل رغم أن والدها كان دائما ما يقول لها أنها ستكون من

> الأوائل.

> وأضافت أنها تتمنى دخول كلية الطب والعمل بمركز مجدي يعقوب لأمراض القلب بأسوان.

جدير بالذكر بأن فاطمة سعدي موسي طالبة بمدرسة العروبة الثانوية المشتركة ووالدها يعمل كمدير لفرع شركة عمر أفندي وتقيم بحي خالد بن الوليد بطريق السادات .