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جامعة سوهاج تتبنى علاج “الأول” على الثانوية العامة‎

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جامعة سوهاج تتبنى علاج “الأول” على الثانوية العامة‎ جامعة سوهاج تتبنى علاج “الأول” على الثانوية العامة‎

 

نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج – أرشيفية

قرر الدكتور  نبيل نور الدين ، رئيس جامعة سوهاج، علاج الطالب  محمد ممدوح علم الدين الأول على الجمهورية في مرحلة الثانوية العامة “أدبى نظام قديم”  والذى يعانى من وجود مياه بيضاء على أحد عينيه.
> ونسق المركز الاعلامى للجامعة مع والد الطالب لمقابلة رئيس الجامعة اليوم الاربعاء الساعة الحادية عشر صباحا بمبنى الادارة المركزية وذلك تمهيدا لعرضه على مجموعة من أطباء العيون المتميزين بمستشفى الجامعة للوقوف على حالة الطالب الصحية، كان رئيس الجامعة أصدر توجيهاته  فور سماعه بحالة الطالب.

يذكر أن الطالب محمد علم الدين من أبناء محافظة سوهاج مركز أخميم وحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 395.5 درجة “نظام أدبى قديم”.

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