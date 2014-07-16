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فوز سعد إبراهيم بالمجمع الانتخابي لقبيلة الحميدات في قنا

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انتخابات قبيلة الحميدات

انتخابات قبيلة الحميدات

أعلن يايسن نصر يايسن رئيس المجمع الانتخابى لقبيلة الحميدات إحدى فروع قبائل الهوارة اليوم ” الأربعاء” فوز سعد إبراهيم أبوزيد بالمجمع الانتخابي ليمثل القبيلة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضح محمد حمدي، المتحدث الإعلامى للمجمع الانتخابي، أن سعد إبراهيم حصل على 109صوتا فيما حصل كلا من منتصر عبدالوهاب مرعى على 71 صوتا وعبدالباقى عبيد على 48 صوتا وممدوح القاضى على 38 صوتا و محفوظ قناوى على 33 صوتا مشيرا أن إجمالى من لهم حق التصويت 300 صوتا وأن إجمالى الأصوات الصحيحة بلغت 299 صوتا والياطلة صوتا واحدا مشيرا أن جميع المرشحين أقسموا بنتيجة المجمع وأعلنوا مساعدتهم للمرشح الفائز وتبادلوا التهاني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قبيلة الحميدات

قبيلة الحميدات

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