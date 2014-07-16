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بالصور.. الفيوم تحتفل بذكرى “غزوة بدر”

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احتفالات الفيوم بغزوة بدر

احتفالات الفيوم بغزوة بدر

شهد الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، احتفال مديرية الأوقاف بذكري غزوة بدر الكبرى بمسجد فاطمة إلياس ، بحضور اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم والشيخ محمد يونس مدير عام الأوقاف ولفيف من وكلاء الوزارة ومديري العموم والقيادات التنفيذية والأمنية وعلماء الأزهر والأوقاف والقيادات الشعبية وحشد من أهالي الفيوم.

وأشار مدير عام الأوقاف، إلي الدروس المستفادة من غزوة بدر المباركة حيث إنها وقعت في السنة الثانية من الهجرة وانتصر فيها الحق علي الباطل وتجلي فيها حكمة الله سبحانه وتعالي في نصرة الحق ، كما أشاد بالدور القوي والفعال التي تلعبه القوات المسلحة والشرطة وقوي الشعب والمواطنين في إعادة حالة الأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

وفي كلمته أشار محافظ الفيوم أن شهر رمضان هو شهر الانتصارات الكبرى ، كما أشار إلي الدروس المستفادة من غزوة بدر الكبرى بانتصار المسلمين علي المشركين ، وتوجه محافظ الفيوم بالدعاء أن يحفظ الله من كل مكروه وان يديم علي مصرنا الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.

وفي نهاية الحفل هنأ محافظ الفيوم الحضور وشعب الفيوم الكريم بهذه الذكري الطيبة.

 

 

 

 

احتفالات الفيوم بغزوة بدر

احتفالات الفيوم بغزوة بدر

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