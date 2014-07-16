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سقوط 3 صواريخ «جراد» على «مصحة» بطرابلس

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سقطت 3 صواريخ «جراد»، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، على مصحة العافية بمنطقة قصر بن غشير، جنوب العاصمة الليبية طرابلس، دون وقوع خسائر بشرية في الأرواح، وذلك ضمن القصف العشوائي، الذي تشهده المنطقة.

وقال مصدر مُطلع لـ«بوابة الوسط» الليبية إن «الاستهداف أسفر عن أضرار مادية كبيرة بالمصحة»، مبينا أن «القصف، الذي تتعرض له المنطقة بجميع أنواع المدفعية والأسلحة من الطرفين على حد سواء، دون أن يحسب حساب للمواطنين المدنيين الآمنيين في بيوتهم».

وأضاف أن «مصحة العافية استقبلت 5 جرحى جراء سقوط صواريخ (جراد) على بيوتهم، في حين أرسل 5 آخرين إلى مُستشفيات أخرى في مدينه طرابلس، وهناك أنباء عن سقوط قتيلين جراء سقوط صاروخ جراد عليهم إلا أنه لم يتاح التأكد من الخبر على الفور بسبب استمرار القصف العشوائي على المنطقة».

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