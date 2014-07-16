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مدير «شرطة مكة» يكشف تفاصيل تأمين المعتمرين في «العشر الأواخر» من «رمضان»

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أعلن مدير شرطة منطقة مكة المكرمة وقائد أمن العمرة، اللواء عبدالعزيز عثمان الصولي، «نجاح الخطط الأمنية، التي نفذت خلال الأيام المنصرمة من شهر رمضان المبارك، دون تسجيل حالات أمنية تعكر صفو زوار بيت الله الحرام، باستثناء تسجيل حالات فردية لجرائم النشل وتم القبض على مرتكبيها»، حسب قوله.

ولفت «الصولي»، في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، إلى «دعم اللامحدود، الذي وفرته لتقديم أرقى الخدمات لزوار بيت الله الحرام والمعتمرين»، مؤكدا أن «قوات أمن العمرة متأهبة لتنفيذ خطة العشر الأواخر، التي تتركز على إدارة الحشود والحفاظ على سلامة الزوار والمعتمرين».

وأوضح، عقب جولته على القطاعات الأمنية في ساحات المسجد الحرام المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، أن «الخطة تشمل الحركة المرورية، التي دعمت بالضباط والأفراد لتسهيل الحركة المرورية للطرق المؤدية للمسجد الحرام، بالإضافة إلى تكثيف المتابعة الميدانية لمواقف السيارات بمداخل مكة لاحتواء كثافة المركبات المتوقعة خلال العشر الأواخر».

وأضاف أن «الخطة تشمل استنفارًا أمنيًا خاصة في ليلتي 27 و29، وذلك بنشر رجال الأمن المشاركين على جميع حدود وساحات وإرجاء المسجد الحرام»، لافتا إلى أن «التنسيق بين جميع القطاعات الأمنية المشاركة في هذه المهمة ستكون عبر غرفة عمليات مشتركة»، مناشدا الزوار والمعتمرين بـ«التعاون مع الجهات الأمنية ، والخدمية بإتباع الإرشادات والأنظمة».

كما دعا أهالي العاصمة المقدسة إلى «إتاحة الفرصة للقادمين من الخارج لأداء العمرة من الزوار والمعتمرين وتأدية الصلوات بمساجد مكة المكرمة».

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