“الصحة بغزة”:ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 201 شهيد و1500 جريح

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 201 شهيد و1500 جريح.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة اشرف القدرة إن المواطن محمد صبري الدباري استشهد جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزله في مدينة رفح جنوب القطاع، كما استشهد المواطنان محمد أبو عودة ومحمد زاحوق جراء استهدف منزل لعائلة أبو عودة غرب رفح.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي في الساعات الأولي من فجر الأربعاء سلسلة غارات عنيفة على مدينة غزة دمرت احداها مبنى وزارة الداخلية الجديد غرب المدينة، كما استهدفت طائرات الاحتلال موقع تدريب للمقاومة خلف أبراج المقوسي غرب غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية عشرات القذائف قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب غزة، كما قصفت المدفعية مناطق شرق غزة وخانيونس ورفح، ووجه جيش الاحتلال إنذارا لمستشفى الوفاء الطبي شرقي مدينة غزة بضرورة إخلاء أطقمها الطبية والمرضى المتواجدين في مقرها.

وقال مدير عام المستشفى تيسير البلتاجي إن إدارة المستشفى مصرة على الاستمرار في القيام بدورها في تقديم خدماتها الطبية والعلاجية للمرضى ونزلاء المستشفى ومعظمهم من كبار السن.

وسبق أن تعرض مبنى مستشفى الوفاء لأضرار بفعل الغارات الإسرائيلية المتواصلة على شرق مدينة غزة.