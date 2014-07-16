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«التعبئة والاحصاء»: تعريفة النقل زادت من 3 لـ10% تاثرًا برفع أسعار الوقود

  • مصر
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التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

وخلال اللقاء تم استعراض التقارير التي أعدها الجهاز من خلال المسح الشامل والرصد اليومي الذي تم على مستوى مناطق الجمهورية للتعرف على انعكاسات تحريك الوقود التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وتأثيرها على أسعار نقل الركاب والبضائع داخل وخارج المدن الرئيسية وبين المحافظات.

وقد أوضحت تلك التقارير أن نسبة الزيادة في أسعار الوقود تسبب في زيادة تعريفة النقل بنسبة تتراوح بين 3% إلى 10% ارتباطاً بنوع المركبة واستهلاكها للوقود، فضلاً عن أن هذه الرحلة داخل أو خارج المدن.

كما عرض رئيس الجهاز تقريرًا عن تأثير تحريك الوقود المستخدم في المعدات الزراعية، والذى أوضح أنها تتراوح بين 3% إلى 8% من إيراد الفدان طبقاً لنوع الزراعة (قمح- أرز- ذرة).

وأكد محلب خلال اللقاء أن اتخذت جميع الإجراءات التي تكفل عدم استغلال القرارات الإصلاحية ورفع أسعار السلع أو الخدمات، مشيرًا إلى قيام جميع الاجهزة الرقابية بممارسة دورها في إحكام السيطرة على الأسواق.

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