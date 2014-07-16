مدير عام حرس الحدود: الانتهاء من 50% من المشروع التقني المتطور لتأمين «الجنوبية»

مكة المكرمة - عادل الحميدان

أكد الفريق زميم السواط مدير عام حرس الحدود أن العمل متواصل في استكمال البنية التحتية في الحدود الجنوبية للمملكة والتي يزيد طولها عن 1400 كيلومتر، وتشتمل على منظومة تقنية متطورة مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من خمسين بالمئة من المشروع الذي من شأنه الحد بشكل كبير من عمليات التسلل. وقال في تصريح ل"الرياض" خلال الزيارة التي قام بها سمو وزير الداخلية إلى مكة المكرمة ولقائه أسر شهداء الوطن من رجال الأمن، إن المشروع يعد من المشروعات الجبارة مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الجغرافية للمنطقة ووعورة الطرق.