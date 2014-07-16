رئيس الوزراء البحريني: المملكة أول بلد تشرئب إليه الأعناق العربية والإسلامية في الملمات

وصل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، جدة مساء أمس.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، ومعالي أمين محافظة جدة المهندس هاني أبوراس ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز الصولي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عبدالحميد أبا العري، وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة، وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.

بعد ذلك استعرض سمو رئيس وزراء البحرين حرس الشرف.

ثم توجه سمو الأمير خليفة بن سلمان برفقة سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز لقاعة التشريفات.

وقد وصل في معية سمو رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، سمو الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله بن خالد آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، ومعالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وزير الدولة لشؤون الاتصالات، ومعالي الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة رئيس ديوان سمو رئيس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر عيسى الناصر.

الشراكة البحرينية- السعودية حتمية ووحدتنا مصيرية

وقال سمو رئيس الوزراء البحريني لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي: "يطيب لنا ونحن نطأ هذه الأرض المباركة قلعة العروبة والإسلام المملكة العربية السعودية الشقيقة، أن نعرب عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة، وأن نُحيي ما تقوم به بلاده الشقيقة الكبرى من دور بارز في مسيرة مجلس التعاون وفي نصرة قضايا العرب والمسلمين، حتى باتت المملكة العربية السعودية أول بلد تشرئب اليه الأعناق العربية والإسلامية في الملمات والمخاطر التي تواجه الأمة، نظراً لثقلها العالمي وسياستها الرصينة التي تقوم على تغليب مصلحة الدين والأمة، مؤكدين بأن الأرض التي انطلق منها الاسلام وهو ما يمثل الخير للبشرية لا تزال معطاء بمبادرات الخير من عهد ملوكها منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وحتى العهد المشرق لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف: "لقد جئت لبلدي الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة حاملا لها ملكا وحكومة وشعبا تحيات وتقدير شعب يكن كل محبة لقيادة وشعب هذا البلد الشقيق، ولن ينسى شعب البحرين أبدا المواقف السعودية المشرفة إلى جانب البحرين، واستمرار مساندتها وعدم توقف دعمها ولو للحظة حتى في أحلك الظروف، وهو ما يجعلنا ننظر للسعودية الشقيقة كعمق استراتيجي للبحرين، فشراكتنا مصيرية ووحدتنا حتمية، لذا نحن نرى دائما في أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة الى الاتحاد الخليجي موفقة، وينبغي أن تتحقق دونما تردد أو تأخير فهي الخيار الأوحد امام دول المجلس لمواجهة التحديات والأخطار التي تحدق بالمنطقة، وننتهز هذه الفرصة لكي نعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا إلى أخينا العزيز صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعوة سموه الكريمة لنا لزيارة بلدنا الثاني، وأخينا صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء". وتابع سموه قائلاً: "نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم أن يديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة ما تنعم به بفضل الله وبفضل سياسة قيادتها من أمن وأمان واستقرار ورخاء وازدهار، وأن تستمر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين بلدينا الشقيقين في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن تشهد على الدوام مزيداً من التقدم والنماء".

وغادر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين والوفد المرافق له جدة، مساء أمس. وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود.

كما كان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز.