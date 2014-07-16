وزير التعليم العالي يوافق على مشروع فندق جامعة الجوف

الجوف - فهد الكريع

أعلن معالي مدير جامعة الجوف أ. د. إسماعيل بن محمد البشري عن موافقة معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري على إقامة مشروع فندق جامعة الجوف، حيث رفع بهذه المناسبة شكره وتقديره لمعالي الوزير، مؤكداً ان هذه الموافقة تأتي ضمن الدعم الكبير والمتابعة الدقيقة التي يوليها معاليه للجامعات السعودية ومنها جامعة الجوف، مؤكداً على أن هذه الموافقة تعدُّ بشرى لأهالي منطقة الجوف ومنسوبي الجامعة، إذ سيكون مشروع الفندق رافداً مهماً من روافد الجامعة والمنطقة اقتصادياً وسياحياً.

وذكر مدير الجامعة أن الدعوة قد وُجهت لعدد من بيوت الخبرة في مجال الاستشارات الهندسية لتقديم عروضهم لدى مكتب الأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي، ومن المتوقع أن تكون العروض لدى الأمانة خلال الأسبوع الثاني من شهر شوال من هذا العام، وبناءً عليه سيتم ترشيح الأكفأ للبدء بأعمال التصميم النهائية والخرائط الهندسية اللازمة.

وكشف معالي الدكتور البشري عن بداية بناء المشروع، والتي ستكون خلال الربع الأول من العام ٢٠١٥م إن شاء الله.

جدير بالذكر أن الفندق يتكون من ١٧٠ غرفة، وعدد من الأجنحة والأجنحة التنفيذية وجناح ملكي، بالإضافة لملحقات الفندق من صالات للمناسبات، مطعم رئيسي، مطاعم فرعية، نادٍ صحي، وكذلك مركز لرجال الأعمال.