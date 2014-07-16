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فيديو.. «القسام» تنشر رسالة من الجيش الإسرائيلي لتشجيع جنوده «الخائفين»

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فيديو.. «القسام» تنشر رسالة من الجيش الإسرائيلي لتشجيع جنوده «الخائفين» فيديو.. «القسام» تنشر رسالة من الجيش الإسرائيلي لتشجيع جنوده «الخائفين»

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الثلاثاء، رسالة منسوبة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، حصلت عليها وقالت إن الاحتلال وجهها لجنوده المنتشرين على حدود قطاع غزة، واعتبرت الحركة الرسالة دليلا على اهتزاز الروح المعنوية لديهم.

وجاء نص الرسالة حسبما ترجمتها كتائب القسام من العبرية إلى العربية، «أيها المقاتل وجندي الاحتلال العزيز.. صحيح أنه ليس بالأمر الهين الخروج من البيت إلى المجهول، وليس سهلا تفويت عطلة السبت، وليس سهلا أيضًا البقاء في الموقع أو نقطة الحراسة في ساعات الصيف الحارة في الجنوب، وليس دائمًا كيف يدرك الآخرون أني أنا الجندي الصغير أمثل جزءً من المعركة العظيمة لشعب إسرائيل على مر أجياله، لكن تذكر أنك في كل مناوبة حراسة وفي كل دورية تقوم بها، فإنك تكمل السلسلة الخاصة بنا، نحن شعب إسرائيل المستقل والأخلاقي الذي قام في أرضه وحارب من أجل تحقيق رؤياه بأن يكون شعبًا حرًا في أرضنا وأن يحمل بشرى السلام للعالم أجمع».

وقالت كتائب القسام، إن حديث الرسالة حول أنه «ليس بالأمر الهين الخروج من البيت إلى المجهول، يشير إلى أن «قيادة جيش العدو تهدف إلى رفع الروح المعنوية للجنود الصهاينة لأنها تدرك وهم يدركون أنهم ذاهبون إلى المجهول في وحل غزة.. قيادة جيش العدو تدرك أن قناعة الجنود بمدى أخلاقية ومدى وجدوى المعركة مهزوزة ومرتبكة».

واعتبرت الكتائب أن «قيادة جيش العدو تغذي جنودها بالروح العنصرية إذ تذكرهم بأنهم جنس أرقى من سائر البشر للهروب بهم من واقع الخوف».

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