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«حماس»: إقالة نائب وزير دفاع إسرائيل «انتصار للمقاومة»

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اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية، «حماس»، أن إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لنائب وزير الدفاع الإسرائيلي، داني دانون، «انتصار للمقاومة، وقدرتها على إحداث شرخ داخل المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية».

وذكر المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، في بيان صحفي، الأربعاء، أن «هذا القرار يعكس عمق الأزمة، التي سببتها المقاومة للكيان الإسرائيلي».

وأصدر «نتنياهو»، عصر الثلاثاء، قرارًا بإقالة نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، المنتمي لحزب الليكود، بعدما حمّل في تصريحات صحفية، الأول مسؤولية فشل العملية العسكرية على قطاع غزة، والتي حملت اسم «الجرف الصامد».

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