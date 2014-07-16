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وزير الخارجية البريطاني الجديد يرحب بالمبادرة المصرية.. ويدعو حماس للتهدئة

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وزير الخارجية البريطاني الجديد يرحب بالمبادرة المصرية.. ويدعو حماس للتهدئة وزير الخارجية البريطاني الجديد يرحب بالمبادرة المصرية.. ويدعو حماس للتهدئة

فيليب هاموند

رحب وزير الخارجية البريطاني الجديد فيليب هاموند، بقبول إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار ومصادقة السلطة الفلسطينية على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية – في بيان – أن هاموند دعا حركة “حماس” ومن وصفهم بـ”المسلحين في غزة” لانتهاز هذه الفرصة.

وقال هاموند “أشيد بالحكومة المصرية لجهودها والقيادة التي أظهرتها في محاولة وقف الأعمال العدائية، وأرحب بقبول إسرائيل لبنود الاتفاقية المقترحة، ومصادقة الفلسطينية عليها.”

وتابع “أدعو حماس والفصائل المسلحة في غزة انتهاز هذه الفرصة لوقف الأعمال العدائية وإنهاء إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وذلك حتى تتوقف إراقة الدماء على الجانبين.”

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