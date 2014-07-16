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سفير فلسطين بالقاهرة: مباحثات أبومازن والسيسي لوقف العدوان علي غزة اليوم

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سفير فلسطين بالقاهرة: مباحثات أبومازن والسيسي لوقف العدوان علي غزة اليوم سفير فلسطين بالقاهرة: مباحثات أبومازن والسيسي لوقف العدوان علي غزة اليوم

الرئيس عبدالفتاح

أعلن سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكي، اليوم الثلاثاء، ان الرئيس محمود عباس أبو مازن سيبحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد غد “الخميس” سبل وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والتنسيق لانجاح المبادرة المصرية لتحقيق وقف اطلاق النار.

وقال السفير في تصريح له اليوم أن الرئيس محمود عباس سيصل الى القاهرة  ظهر اليوم “الاربعاء” في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام يلتقي خلالها أيضاً مع عدد من القيادات والمسؤولين المصريين وفي مقدمتهم، وزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.

وأثنى الشوبكي، على العلاقة المميزة ومستوى التنسيق العالي بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، مشيدا في الوقت ذاته بما قدمته من تسهيلات للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة .

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