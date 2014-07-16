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حمدان بن مبارك يعتمد غداً المقبولين في الجامعات الحكومية

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حمدان بن مبارك يعتمد غداً المقبولين في الجامعات الحكومية حمدان بن مبارك يعتمد غداً المقبولين في الجامعات الحكومية

 

يعتمد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غداً، أسماء الطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، والمقبولين للابتعاث على نفقة الوزارة للعام الجامعي 2014- 2015، وذلك بحضور رؤساء ومديري مؤسسات التعليم العالي الحكومية.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بإعلان المقبولين للابتعاث على نفقتها عبر موقعها الإلكتروني، فيما ستتولى مؤسسات التعليم العالي الحكومية (جامعة الإمارات، كليات التقنية العليا، جامعة زايد، كلية الإمارات للتطوير التربوي، مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، معهد التكنولوجيا التطبيقية أبوظبي بوليتكنك، كلية فاطمة للعلوم الصحية، بالإضافة إلى معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، بالإعلان عن أسماء الطلبة المقبولين بها كل على حدة.

وبدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال طلبات، طلبة الثانوية العامة المواطنين الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، منذ شهر أكتوبر 2013، وحتى الخامس من شهر يونيو الماضي، حيث تخلل هذه الفترة تنفيذ برنامج إرشاد أكاديمي وزيارات للمدارس للتعريف بشروط التقدم للالتحاق بهذه المؤسسات، والمعايير التي يجب استيفاؤها.

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