افتتاح مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال قبل نهاية العام

أعلن المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي عن خطة لافتتاح المرحلة التجريبية من مستشفى الجليلة التخصصي قبل نهاية العام الجاري، لافتا الى ان 90% من الأجهزة والمعدات والكوادر الطبية تم استكمالها وتركيبها في المستشفى الذي وصلت كلفته التقريبية الى 692 مليون درهم، مؤكدا عزم الهيئة التوجه لتقديم خدمات تخصصية متميزة في كافة مستشفياتها ومراكزها الصحية وضمن خطة شمولية تراعي الأولوية في تنفيذ هذه الخدمات.

وقال الميدور خلال الملتقى الرمضاني الثاني الذي نظمته الهيئة مساء أول من امس بفندق جراند حياة بحضور المديرين التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة واكثر من 500 موظف ان الهيئة ستنتهي قبل نهاية العام الجاري من وضع المخطط الهيكلي لمستشفياتها بحيث يركز كل منها على جانب معين من الخدمات سواء التخصصية او الامومة والطفولة او الحوادث والطوارئ.

مستشفيات جديدة

واشار الى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة 2025 والتي ستتضمن بناء 3 مستشفيات جديدة (مستشفى محمد بن راشد، مستشفى آل مكتوم، مستشفى الخوانيج) و40 مركزا صحياً بمختلف انحاء امارة دبي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الخدمات الصحية خلال السنوات المقبلة.

وقال ان الهيئة قامت بالتنسيق مع بلدية دبي لتحديد مواقع المستشفيات الجديدة بناء على التوجه العمراني وسهولة الوصول الى هذه المستشفيات حيث تم حتى الان الانتهاء من تحديد موقع مستشفى محمد بن راشد ليكون مقابل المرابع العربية وتحديد موقع مستشفى آل مكتوم بمنطقة جبل علي ليغطي منطقة جبل علي ومطار آل مكتوم والواجهة البحرية في تلك المنطقة.

وقال ان الهيئة ستباشر بوضع التصاميم والدراسات الخاصة بهذه المستشفيات خلال الاشهر المقبلة.

الأسنان

وفيما يتعلق بمواعيد الحصول على خدمات الأسنان كشف مدير عام هيئة الصحة بدبي ان هناك 69% من المرضى غير ملتزمين بمواعيدهم مما أثر سلبا على وقت الطبيب المخصص لخدمة المرضى الآخرين، لافتا الى العديد من الاجراءات والحلول التي تقوم الهيئة بدراستها حاليا للقضاء على هذه الظاهرة ومنها الغاء مواعيد المرضى غير الملتزمين بمواعيدهم لمنح الفرصة لغيرهم من المرضى للاستفادة من هذه الخدمات وتقليل فترات انتظار المرضى للمواعيد.

عناية

وأكد الميدور ان برنامج عناية للتأمين الصحي الذي يقدم خدماته لـ(49) دائرة ومؤسسة حكومية تابعة لحكومة دبي ويبلغ عدد المشتركين من موظفين وعوائلهم ضمن البرنامج ( 107,267 ) مستفيدا يقدم افضل المنافع والخدمات المتعارف عليها في التأمين الصحي بل وتحتوي على خدمات اضافية لا تقدم ضمن البرامج التأمينية المتعارف عليها والخاصة بتغطية الابناء حتى سن الـ21ـ سنة والوالدين بالنسبة للمواطنين هذا بالإضافة الى خدمات الاسنان والنظارات الطبية.

واشار الميدور ان هذه الخدمات بدأ تقديمها منذ عام 2007 مع سريان قانون الموارد البشرية، ومع صدور قانون الضمان الصحي الالزامي في امارة دبي في شهر نوفمبر 2013 اصبح البرنامج جزءاً من استراتيجية امارة دبي والخاصة بتقديم خدمات صحية عالية المستوى تضمن سهولة الوصول وكفاءة تقديم الخدمة لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين لدبي.

واوضح مدير عام هيئة الصحة بدبي ان ادارة هذا البرنامج يخضع لإشراف لجنة التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي حيث تقوم بشكل دوري بمراجعة جدول المنافع وتعديله حسب حاجة الموظفين وقد تم إنفاذ المنافع انطلاقاً من نظام التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي الذي اصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والذي يوضح المنافع والفئات المستحقة وتفاصيل البرنامج المطبقة.

واكد ان المنافع المقدمة تعتبر واحدة لجميع الفئات والاختلاف فقط في شبكات مزودي الخدمة، موضحا ان البرنامج يغطي اكثر من 90% من مزودي الخدمة في دبي وابرز مزودي الخدمة في الامارات الاخرى ، اذ تحتوي هذه الشبكة على ما يقارب (2623) مزوداً للخدمة بهدف اعطاء الموظف حرية الاختيار لما يراه مناسبا من هذه الشبكة.

الضمان الصحي

وقال ان قانون الضمان الصحي الذي بدأ تطبيقه بشكل تدريجي منذ مطلع العام الجاري سيكون نموذجا متميزا يراعي مصالح كافة الاطراف ويلبي مختلف احتياجات الإمارة حاضرا ومستقبلا، خاصة وان النمو الذي يشهده قطاع التأمين في الامارة سيسهم بشكل فاعل في تعزيز معايير معيشة السكان والأجيال القادمة لتنعم بحماية صحية عالية وفق أعلى المعايير العالمية.

واوضح ان الخطة التنفيذية لتطبيق قانون الضمان الصحي بدبي ستكون على ثلاث مراحل بدأت مع بداية العام 2014م وتستمر حتى منتصف 2016م، حيث يمكن لجميع الشركات العاملة في الامارة البدء اختياريا بتقديم باقات التأمين الصحي المتوافقة مع القانون لموظفيها.

ووفقا لمراحل تطبيق القانون فانه يتوجب على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف تأمين جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر 2014، أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و 999 قبل نهاية شهر يوليو 2015، والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف قبل نهاية شهر يونيو 2016 وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف ممن لا يغطيهم صاحب العمل قبل نهاية يونيو 2016.

خدمات ذكية

أكد المهندس عيسى الميدور أن الهيئة انتهت حتى الآن من تحويل (50%) من خدماتها الى ذكية ضمن استراتيجيتها الهادفة الى التحول بالكامل الى خدمات ذكية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال ان الهيئة وفرت حتى اليوم (50) خدمة ذكية للمتعاملين بحيث يستطيع الجميع الاستفادة منها والولوج إليها من خلال كافة أنواع الأجهزة الذكية بمختلف أنظمة التشغيل.

وأوضح أن هيئة الصحة بدبي تقدم 101 خدمة إلكترونية وذكية حسب تصنيف دائرة حكومة دبي الذكية وتوجهها لعملائها من المرضى ومختلف افراد المجتمع والمستثمرين وكافة المهنيين في القطاع الخاص من الأطباء والصيادلة ومختلف الممارسين للأنشطة ذات الطبيعة الصحية في الإمارة وغيرهم من المتعاملين.