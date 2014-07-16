تكريم فريق مسلسل "صديق العمر" برغم الانتقادات التي طالته

اختار نادي "ليونز القاهرة" واحداً من أقوى المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان 2014، وهو مسلسل "صديق العمر" لتكريمه، في ندوة أقامها النادي، وحضرها أبطال العمل، وهم: باسم سمرة، وجمال سليمان، ومحمد ناير مؤلف العمل، وإيهاب طلعت منتج العمل، وعثمان أبو لبن، وإسلام الغازول المستشار القانوني للعمل.

بدايةً افتتح الحفل بالسلام الوطني، ثمّ كانت كلمة للفنان سمير صبري، الذي قام بتنظيم الحفل وتقديمه، فيما تحدث خلال الندوة أبطال العمل عن عمق العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، وكانت مضرب الأمثال، وأوضحوا أن هذه الصداقة كانت وراء مواجهتهما للعديد من الصعاب والتحديات التي عاشتها مصر خلال تلك الفترة.

كذلك أكدوا أيضاً أنهم راعوا الدقة في عرض المعلومات التاريخية والشخصية، نظراً إلى حساسية تلك الفترة، وأهمية الأشخاص الذين يتحدّث العمل عنهم.

وفي نهاية الندوة، سلّم الفنان سمير صبري التّكريمات لفريق عمل "صديق العمر"، مع سبحة، بمناسبة شهر رمضان الكريم .

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