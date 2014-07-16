نقاد لأيمن زيدان: أنت أكبر بكثير من باب الحارة

انتقد العديد من رواد وقع "فيس بوك"، لا سيما أولئك المتابعين للحركة الدرامية في رمضان، مشاركة الفنان السوري في الجزء الجديد من مسلسل "باب الحارة"، معتبرين أن هذا العمل لا يليق بفنان قدّم أعمالاً هامة جداً خلال مسيرته الفنية.

وعبر صفحة زيدان الشخصيّة على "فيس بوك" كتب له أحد المُتابعين: "أنت أكبر بكثير من مسلسل "باب الحارة" أعتبُ عليك لأنك شاركت بمسلسل مثل "باب الحارة"، وكما يقولون "العتب ع قد المحبّة".

وكان هناك تعليق آخر من أحد أصدقاء زيدان على "فيس بوك"، كُتبَ فيه "مسلسل باب الحارة جعل المرأة السورية جارية وخادمة تستعطف رجلها وتشجعه على أن يتزوج من أخرى، هل هذا هو مستوى المرأة السورية في القرن الحادي والعشرين؟ أنا أستغرب كثيراً كيف قبل الممثلون أن يهبطوا بمستواهم العالي إلى مستوى بسام الملا الهابط والمتخلف!".

من جهته، اعترف الفنّان أيمن زيدان "بوجود انحدار كبير في مستوى الدراما، وكتب عبر صفحته على الموقع الأزرق: "منذ سنوات ليست بالقليلة، كنّا نشير كلما أتاحت لنا الفرصة إلى الانحدار المرعب لدرامانا التلفزيونية، ولكن بدل أن تتضافر الجهود لبحث هذه المشكلة على أعلى المستويات، تمترسنا كعادتنا وراء تغزّل وهمي يثلج صدورنا المتعبة من الهزائم، ولم يُعقد لقاء جدّي حقيقي يبحث السّبل للخروج من هذا التّردي، أنا أشعر باللاجدوى.. ولكن ما أقوله "فشّة خلق".

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