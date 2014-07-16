دريد لحام يحضّر مفاجأة لجمهوره خلال اليومين المقبلين

سيطلّ الفنان السوري دريد لحام كضيف شرف على مسلسل "ضبّوا الشناتي"، للمخرج الليث حجو، وذلك خلال الحلقتين المقبلتين (18، و19 )، وفق المفاجأة التي أعلنت عنها شركة "سما الفن" المنتجة للعمل مؤخّراً.

العمل كوميدي ساخر، يتناول الحدث السوري الساخن، عن نص للكاتب السوري د.ممدوح حمادة، ومن بطولة كل من: بسام كوسا، وضحى الدبس، وأمل عرفة، وأيمن رضا، وأحمد الأحمد، وقاسم ملحو، وندين تحسين بيك..

يشار إلى أن الفنان دريد لحّام يطلّ هذا العام عبر العمل البيئي الشامي "بواب الرّيح" للمخرج المثنّى صبح، عن نص للكاتب خلدون قتلان.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"