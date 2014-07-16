جمال سليمان: لن أردّ على من يهاجمونني

أكّد الفنان السوري جمال سليمان أنّ الهجوم الذي يتعرّض له مسلسله "صديق العمر" غير مبرّر على الإطلاق، لا سيّما أنّ المزاج العام في الشارع المصري هو مع العمل، ويُساند كلّ أبطاله، نظراً إلى حالة التميّز في كلّ جوانب المسلسل على حدّ قول الممثل.

وأضاف سليمان: "لا أعرف سبب الهجوم المُبكر على العمل من البعض، لكنني متأكّد من أن موقفهم سوف يتغيّر بعد أن يشاهدوا المسلسل بعناية".

وأوضح الممثل السوري: "كلّ النجوم الذين شاركوني بطولة العمل هم نجوم، ووضعوا بصمة حقيقيّة بقدراتهم التمثيلية"، وتابع: "كنت أرغب في أن يكون الهجوم الذي طال العمل مبنيّاً على أسس موضوعية".

يُذكر أنّ جمال سليمان يُجسّد في المسلسل شخصيّة جمال عبد الناصر، بينما يُجسّد باسم سمرة دور المشير عبد الحكيم عامر، فيما تؤدّي درّة دور برلنتي عبد الحميد.

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