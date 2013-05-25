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ديما الجندي وديما بياعة تجتمعان في المسلسل السوري "حمام شامي"

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ديما الجندي وديما بياعة تجتمعان في المسلسل السوري "حمام شامي" ديما الجندي وديما بياعة تجتمعان في المسلسل السوري "حمام شامي"

كتب : هشام أمين السبت 25-05-2013 16:28

بدأت، اليوم، الفنانتان ديما الجندي وديما بياعة تصوير مشاهدهما في المسلسل السوري "حمام شامي"، في مدينة أبو ظبي، مع المخرج مؤمن الملا، حيث انتهت معظم مشاهد الرجال ضمن الحمام لتبدأ مرحلة النساء التي تجمعهم حكايات دمشقية من تاريخ البيئة الدمشقية.

وعن مشاركة ديما بياعة في العمل، تقول: "أؤدي شخصية (ابتهال) الماشطة في الحمام، فتاة تجمعها علاقة حب مع (خرطوش) الذي يجسده الفنان مصطفى الخاني، وتدور أحداث الشخصية بطابع كوميدي خفيف، ومن جهة أخرى بين نساء الحمام كونها إحدى العاملات فيه".

وعن صورتها العامة للعمل، توضح ديما بياعة أن "العمل خفيف وقريب للمشاهد، والنص مدروس ومقدم بصورة عالية المستوى ويشجعني على تقديم نفسي من خلال هذا العمل".

اما الفنانة ديما الجندي، فتضيف: "شخصيتي فتاة اسمها (جميلة) والتي تتزوج من شاب دون علم أهلها بسبب رفضهم له، ويختفي ذلك الشاب بعد فترة لتعود إلى الحارة التي يحتضنها الجميع على رأسهم (أم صخر) الفنانة واحة الراهب، التي تؤمن لها عمل في الحمام وتتابع الشخصية ضمن الأحداث المترابطة بين نساء الحمام ككل".

ويشارك في العمل الذي كتبه كمال مرة، ويندرج ضمن إطار الكوميدي، كل من مصطفى الخاني ومها المصري وهنوف خربطلي وسوزان سكاف وعبدالهادي الصباغ وسليم صبري ومحمد الأحمد ورامز الأسود ووائل أبو غزالة وآخرون.

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