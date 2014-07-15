«الداخلية العراقية»: «داعش» أعدم 500 سجين

أفادت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، أن تنظيم «داعش» قام باعدام أكثر من 500 سجين بعد سيطرته على سجن بادوش في مدينة الموصل، في يونيو الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان: «كشفت التحقيقات مع أحد الهاربين من سجن (بادوش) في الموصل عن عدة أمور كان أبرزها تصفية الإرهابيين لعدد كبير من النزلاء على الهوية كونهم من مكون معين».

وأضاف البيان: «كشفت مديرية استخبارات ميسان أن التحقيقات التي أجرتها مع أحد الملقى القبض عليهم والهارب من سجن بادوش، أن مفاتيح السجن قد تم تسليمها إلى الإرهابيين من قبل إدارة السجن وتم تجميع السجناء داخل أسوار السجن».

وتابع: «المسلحون قاموا بنقل السجناء الشيعة والبالغ عددهم 510 نزلاء إلى منطقة زراعية وجمعوهم أمام بزل للمياه (جدول) وبعد إلقاء محاضرة من قبل مجاميع (داعش) الإرهابية تضمنت القول بأنهم رافضة ويكنون العداء للخلفاء، تم إطلاق النار على الجميع حتى نفدت الذخيرة وانسحبوا بعدها».

وأشار البيان إلى أن 17 نزيلًا نجوا من المجزرة، 14 منهم مصابون و3 لم يصابوا بأي طلق ناري.