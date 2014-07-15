بالصور.. أطفال يحاكون مأساة غزة في مظاهرة ببريطانيا

«اطمئنوا.. الأطفال ليسوا مصابين ولكن هذا مكياج تم عمله لهم لكي يبدو وكأنهم مصابون، ولكن أطفال غزة مصابون بالفعل وليسوا كهؤلاء الأطفال يضعون بعض المساحيق ليبدو وكأنهم مصابون»... كانت هذه هي الرسالة، التي حملها مجموعة من الأطفال البريطانيين، الذي تظاهروا في العصمة البريطانية، لندن، دعما لغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي عليها.

وتعد هذه هي الوقفة التضامنية الرابعة، التي يتم تنظيمها في العاصمة البريطانية منذ بدء الحملة الإسرائيلية على غزة، كما تم تنظيم مسيرات ووقفات في عدد من العواصم الأخرى على مدى الأيام الماضية.

وارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 194، عدد كبير منهم من النساء والأطفال، نتيجة لاستهداف جيش الاحتلال لمنازل الفلسطينيين دون سابق إنذار.

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