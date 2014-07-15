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اتحاد الكرة: نهائي الكأس بدون جمهور

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اتحاد الكرة: نهائي الكأس بدون جمهور اتحاد الكرة: نهائي الكأس بدون جمهور

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن مباراة نهائي كأس مصر المقرر لها السبت المقبل ستقام وسط مدرجات خاوية.

وقال سويلم في تصريحات لقناة "النهار رياضة": "المباراة ستقام بدون جمهور، سواء أقيمت بإستاد أسوان أو أي ملعب آخر".

وأضاف "الاتفاق مع وزارة الداخلية أن يقام الموسم كله بدون جماهير، سواء في الدوري أو كأس مصر".

وأوضح "حصلنا على وعد من الجهات الأمنية بعودة الجماهير للمدرجات اعتباراً من مباراة مصر وتونس يوم 9 أغسطس في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا".

وكان نادي الزمالك اعترض على اللعب في أسوان، بعدما تأهل للمباراة النهائية على حساب وادي دجلة بركلات الترجيح، منتظراً الفائز من الأهلي وسموحة.

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