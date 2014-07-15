ميدو يفسر لماذا يتمنى مواجهة الأهلي في نهائي الكأس

برر أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك تفضيله لمواجهة الأهلي عن سموحة في نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل.

وأوضح ميدو "مستوى الأهلي وسموحة قريب على المستوى الفني، ويلعبون بنفس الطريقة، دفاع محكم وقوي، والاعتماد على المرتدات".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "الأهلي يرتكز في هجماته المرتدة على بامبو، عمرو جمال ورمضان صبحي، وفي سموحة حمودي والعجيزي وعلاء علي".

وتابع "أفضل مواجهة الأهلي، لأن الضغط النفسي سيكون موزعًا على الفريقين، أما في حالة مواجهة سموحة سيكون الضغط النفسي على الزمالك فقط".

وأتم ميدو: "تصريحاتي لا تعني التقليل من شأن سموحة أو فرصه في الفوز بالكأس، لأن مباريات القمة دائمًا يغلب عليها الطابع النفسي على الفريقين".