مرتضى يجتمع مع عبد الواحد السيد لتحديد مصيره

يجتمع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع قائد الفريق الأبيض عبد الواحد السيد مساء يوم الثلاثاء.

ويأتي الاجتماع حتى يتم فتح باب النقاش حول مستقبل اللاعب في القلعة البيضاء.

مرتضى منصور يرغب في تغيير هيئة الزمالك في الموسم المقبل بعد إخفاق الفريق في قنص درع الدوري الممتاز.

ويبحث الزمالك عن حارس مرمى، ويفاضل بين عدة أسماء أبرزها محمد عواد نجم الإسماعيلي وعصام الحضري أحد أفضل حراس إفريقيا وحامي عرين وادي دجلة.

وقرر السيد أن يجتمع مع منصور، ليفهم رؤية مجلس الإدارة فيما يخص مستقبله كحارس مرمى أساسي للزمالك وكقائد للفريق.