عامان على ذكرى رفح الأولى.. والقاتل ما زال مجهولا والحقيقة ضائعة

سيظل السابع عشر من رمضان عام 2012 محفورا في الأذهان حتى يشفي غليلنا القصاص من قتلة الجنود الأبرياء بدم بارد في ساعات من الورع والزهد الإلهي خلال شهر رمضان قبل عامين من الآن ، مضي الوقت لم ينهي مرارة الجريمة النكراء التى راح ضحاياها 16 جنديًا خلال تأدية واجبهم الوطني ، لكن مازال قاتلهم مجهول..رغم دموع ومطالب زويهم التي لم تنقطع بسرعة القصاص والكشف عن أسماء هؤلاء القتلة.

أحداث الإرهاب توالت على سيناء عقب حادثة رفح الأولى ، لنصل بعدها إلى مأساة جديدة في أحداث رفح الثانية التى راح ضحاياها 25 جندى، ومنذ أيام قليلة استشهد أربعة جنود بنفس المنطقة على يد بعض العناصر الإرهابية ، في الوقت نفسه الذى نستعيد معه ذكرى الأحداث الأولى برفح.

مقتل أحد المتورطين فى الأحداث

فخرج علينا المتحدث العسكرى السابق العقيد أركان حرب أحمد على ، فى يوم 17 ديسمبر 2013، قائلًا “عناصر خاصة من الجيش الثانى الميدانى، تمكنت من القضاء على المدعو سِلمى محمد مصبح الشهير بـ”أبو خالد” أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والمطلوب لدى الجهات الأمنية لانتمائه لجماعة أنصار بيت المقدس وأحد المشاركين فى التخطيط والتنفيذ لواقعة قتل عدد 16 جنديا من قوات حرس الحدود فى أحداث رفح الأولى”

وتابع”على”، أن عناصر القوات الخاصة قامت باستهدافه بعد ورود معلومات تفيد باعتزامه وآخرين استهداف أحد كمائن القوات المسلحة أمس، وقد تم رصد تحركه على دراجة بخارية على أحد المسارب المؤدية إلى ذلك الكمين وبحوزته بندقية آلية، حيث تم الاشتباك معه والقضاء عليه.

قالوا عن أحداث رفح الاولى

طالب الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة كشف ملابسات حادث رفح الذى وقع فى العام قبل الماضى، مشددًا على ضرورة القصاص ممن له يد فى قتل الجنود المصريين.

وأضاف “شاهين” على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، “فى الذكرى الثانية لأحداث مذبحة رفح الأولى أطالب الرئيس السيسي والمسئولين بكشف ملابسات الحادث، ومن حقنا أن نعرف من قتل هؤلاء الجنود، وأين هم الآن.. نطالب بالقصاص العاجل، فدماؤهم مازالت معلقة فى رقابنا جميعًا، وأولنا رئيس الجمهورية حتى نقتص لهم”.

كما علق الكاتب الصحفي مصطفى بكرى على أحداث رفح الاولى ، قائلًا” وأن حركة حماس متورطة في أحداث رفح الأولى، وأن الرئيس المعزول اجتمع مع قيادات الجيش بعد أحداث رفح الأولى”.

وأكد “بكرى”، خلال حواره ببرنامج “الميدان” على فضائية “التحرير”، أنه أثناء اجتماع مرسى بالمشير طنطاوى عقب أحداث رفح الاولى حدثت مشادة كلامية بينهما حينها طلب مرسى من المشير معلومات عن تدريبات الجيش ، وأن المشير طنطاوي كان يعد الفريق أول اللواء عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع منذ أن كان السيسي مقدماً “,”

وأوضح مراد موافى مدير المخابرات الأسبق، أثناء حواره على فضائية “سى بى سى 2″، أنه كان نوعًا من الجرأة منه أن يعلن أنه سبق أن أبلغ القيادة السياسية بإشارات مسبقة لمجزرة رفح، وأنه كان أول شخص يتم المواجهة معه على الملأ من قبل نظام الإخوان، وتابع أن كل من تسبب في مقتل الـ16 جنديًا لن يتركه الله عز وجل وسينتقم منه.