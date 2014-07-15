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تقرير – ليفربول يعرض 65 مليون يورو لضم ريوس

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تقرير – ليفربول يعرض 65 مليون يورو لضم ريوس تقرير – ليفربول يعرض 65 مليون يورو لضم ريوس

يعرض ليفربول 65 مليون يورو على بروسيا دورتموند لقنص خدمات نجم الفريق الألماني ماركو ريوس.

العديد من التقارير البريطانية، ذكرت أن ليفربول يرغب في ضم ريوس كخليفة للويس سواريز الذي رحل عن النادي متجها إلى برشلونة.

النادي الإنجليزي يملك المال اللازم، بعدما حصل على 88 مليون يورو من برشلونة في صفقة سواريز.

من جانبه، دورتموند يرغب في الحفاظ على لاعبه بعد رحيل ماريو جوتزه عن النادي إلى بايرن ميونيخ في الصيف الماضي، وأيضا خسارة روبرت ليفاندوفسكي النجم المنتقل للفريق البافاري هذا الصيف.

ويرغب العديد من الأندية في قنص ريوس، أبرزهم مانشستر يونايتد الذي يرى في اللاعب القدرة على إعادة إحياء وسط الشياطين الحمر بعد موسم فاشل مع المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس.

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