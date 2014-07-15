كونتي يستقيل من تدريب يوفنتوس

أعلن أنطونيو كونتي استقالته من منصب المدير الفني ليوفنتوس، الرجل الذي قاد البيانكونيري لاستعادة أمجاده في إيطاليا.
كونتي قاد يوفنتوس للفوز بثلاث بطولات دوري إيطاليا على التوالي، وهو رقم قياسي سيظل مكتوبا باسم المدرب صاحب الـ44 عاما.
المدرب الذي كان من نجوم يوفنتوس كلاعب، هو أحد المدربين أصحاب النظريات الشهيرة، والذي طور خطة 3-5-2 وممن أعادوها للحياة ونشروها في العالم مجددا.
ماذا سيفعل يوفنتوس بعد كونتي، يقول بيان البيانكونيري: "ستستمر الحياة، نشكره على كل ما فعله لنا".
وماذا سيفعل كونتي بعد يوفنتوس، يقول أنطونيو: "غدا سأفكر.. اليوم فقط سأوجه الشكر للبيانكونيري على تلك الرحلة الرائعة".
الآن، يصبح كونتي من أبرز المرشحين لتدريب منتخب إيطاليا حتى كأس أمم أوروبا 2016.
تشيزاري برانديللي تقدم باستقالته من تدريب الأتزوري، بعد الإخفاق في كأس العالم 2014..
ويتنافس كونتي مع روبرتو مانشيني المدير الفني السابق لجالاتاسراي، إنتر ميلان، لاتسيو، فيورنتينا، ومانشستر سيتي.