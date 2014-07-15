رئيسة الأرجنتين لمنتخبها: لم أتابع أي مبارة لكم في المونديال

أعترفت رئيسة الارجنتين، كريستينا فرنانديز أمس الاثنين، بأنها لم تشاهد ولو مباراة واحدة لمنتخب بلادها في كأس العالم لكرة القدم وبينها المباراة النهائية في سقطة قال عنها بعض المراقبين أنها كشفت إنفصالها عن المزاج الشعبي.

وبعد يوم واحد من هزيمة الارجنتين في المباراة النهائية بهدف نظيف على يد المانيا، أستقبلت الرئيسة بعثة المنتخب في العاصمة حيث عانقت بحرارة كل لاعب من التشكيلة الحزينة.

وسبق أن رفضت فرنانديز دعوة من نظيرتها البرازيلية ديلما روسيف لحضور النهائي، قائلة إنها تتعافى من التهاب في الحلق، في المقابل حضرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المباراة النهائية وعبرت بفرح بالغ عن فرحتها بهدف الفوز الوحيد.

وفي خطاب متلفز قالت فرنانديز وقد وقف إلى جوارها النجم ليونيل ميسي “مثلما تعرفون أنا لست من مشجعي كرة القدم.”

وأضافت “لم أشاهد مباراة واحدة ولا حتى مباراة النهائي”، متابعة أنها إتصلت هاتفياً بمدرب المنتخب اليخاندرو سابيا بعد المباراة، لأنها شعرت وكأن الفريق قد فاز.