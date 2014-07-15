“داعش” يسيطر على 95% من محافظة دير الزور السورية

سيطر تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي كان يعرف سابقا باسم “داعش”، على كامل المناطق التي كانت تسيطر عليها “جبهة النصرة” والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة في مدينة دير الزور، عقب انسحاب مقاتلي النصرة والكتائب من مقراتهم ومواقعهم في مدينة دير الزور.

وذكرت قناة “العربية “الاخبارية اليوم الثلاثاء أنه عقب سيطرة “الدولة الإسلامية” على كامل أحياء العرضي والشيخ ياسين والحميدية والعرفي والحويقة الشرقية، وجزء من الحويقة الغربية، وأجزاء من الرشدية والجبيلة والموظفين والصناعة والمطار القديم والرصافة والعمال في مدينة دير الزور، تصبح بذلك “الدولة الاسلامية” مسيطرة على أكثر من 95% من مساحة محافظة دير الزور الغنية بالنفط، والتي تبلغ مساحتها نحو 36 ألف كيلومتر مربع.

وتكون كذلك قد سيطرت “الدولة الإسلامية” على ثاني مركز محافظة في سوريا، بعد سيطرتها على مدينة الرقة.

> وقامت قوات النظام بعد هذه السيطرة بتعزيز حواجزها ونصب حواجز جديدة في المناطق التي تسيطر عليها في مدينة دير الزور، خوفاً من استهدافها من قبل عناصر “الدولة الإسلامية”.