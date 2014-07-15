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” كيف تختار نائبك البرلمانى”.. ندوة لمركز النيل للإعلام بالمنوفية

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” كيف تختار نائبك البرلمانى”.. ندوة لمركز النيل للإعلام بالمنوفية ” كيف تختار نائبك البرلمانى”.. ندوة لمركز النيل للإعلام بالمنوفية

عقد مركز النيل للإعلام بالمنوفية اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان ” كيف تختار نائبك البرلمانى ” بالتعاون مع حملة مستقبل وطن.

و تناول الدكتور محمد طاحون منسق عام الحملة ، وعضو برلمان الشباب الافريقى، أهم الصفات التي يجب أن تتوفر بعضو مجلس النواب والتي منها أن يكون متعلم تعليم جيد، نظيف اليد، مقبول بين الناس، على خلق، يحب الوطن وهمه مصلحة الشعب وليس المصلحة الشخصية.

كما شملت صفات النائب البرلماني أن يكون مدرك للأحداث الجارية على الساحة، وأن يكون لدية وعي ثقافي وسياسي وقانوني كافي، أن يكون لدية الكثير من الجرأة، أن يكون لدية برنامج انتخابي جيد، أن يقدم ضمانات لتنفيذ هذا البرنامج، أن يقدم برنامج زمني لتنفيذ هذا البرنامج، أن يكون لدية تاريخ وسابقة خبرة في العمل العام.
> جدير بالذكر أنه تم تدشين مبادرة ” اختار نائبك ” والتي يتعاون في تنفيذها كلا من مركز النيل للإعلام وحملة مستقبل وطن والتي تهدف إلى توعية المواطن المنوفى بمعايير اختيار من يمثلة بمجلس النواب القادم.

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