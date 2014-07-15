تحقيقات حادث أتوبيس سفاجا: الضحايا جميعهم أقباط وكانوا في رحلة سياحية

كشفت التحقيقات الأولية التي أجراها المقدم إيهاب الدهشان، رئيس مباحث سفاجا حول حادث انقلاب أتوبيس بطريق سفاجا - قنا ومصرع 12 وإصابة 22 آخرين أن الضحايا كانوا عائدين لبلدتهم بمدينة إسنا بعد قضاء رحلة سياحية بأحد الفنادق بمدينة الغردقة، وأن الرحلة منظمة من جانب نقابة المحامين بإسنا.

وأضافت التحقيقات أن جميع الضحايا من الأقباط، فيما قرر المستشار أحمد محروس رئيس نيابة سفاجا الانتقال لموقع الحادث لمعاينة الأتوبيس المنكوب، وندب مهندس فني من المرور لبيان سبب الحادث وطلب تحريات المباحث والانتقال للمستشفي لسماع أقوال المصابين.

وأكد الدكتور حسام جميل، مدير عام مرفق إسعاف البحر الأحمر، أن عدد القتلي في حادث انقلاب اتوبيس نقل عام بطريق سفاجا قنا، وصل إلى 12 قتيلا و22 مصابًا، بينهم 5 حالتهم الصحية خطرة.

كان مدير الإسعاف، الدكتور حسام جميل، تلقى إخطارًا من إسعاف سفاجا بانقلاب أتوبيس نقل عام بطريق سفاجا قنا، وتم الدفع بنحو 25 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.