«بي.بي.سي»: اتهامات للمخابرات البريطانية بالتلاعب في نتائج الاستطلاعات

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي»، الثلاثاء، أنه تم نشر قائمة على الإنترنت بأساليب عمل وكالة الاستخبارات البريطانية «جي سي إتش كيو» من بينها التلاعب في استطلاعات الرأي التي تجرى عبر الإنترنت و حسابات مستخدمي الإنترنت وبريدهم الإلكتروني.

وكان الصحفي جلين جرين وولد قد تقدم باتهامات بهذا المعنى ضد المخابرات البريطانية، الإثنين، وهو صحفي يعمل مع موظف المخابرات الأمريكية السابق، إدوارد سنودن، الذي أفشى العديد من أسرار المخابرات الأمريكية.

وقالت الناشطة إيما كار، رئيسة مجموعة «بيج برازر ووتش» في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية، الثلاثاء: «التهمة الموجهة لجهاز (جي سي اتش كيو) بأنه يتلاعب في استطلاعات الرأي ويؤثر بذلك على الأحداث السياسية ويشوشها، هو اتهام بالغ الجدية».

وفي سياق ذي صلة بدأت محكمة مختصة في لندن، الإثنين الاستماع إلىدعوى رفعتها منظمة معنية بالدفاع عن الحريات المدنية ضد أجهزة الاستخبارات في بريطانيا قالت فيها إنه «ربما جرى وضع اتصالاتها الخاصة تحت المراقبة بصورة غير قانونية».