تجوّلي في قصر "فرساي" المصغّر في "لندن"

إنّ الجمال المستتر يُثير الاهتمام أكثر من الظاهر، إذ ينطوي على الجاذبيّة التي تشدّ الجميع لاستكشافه.يجد هذا القول ترجمته في داخل قصر "فرساي" المصغّر، حيث يرافقك "سيدتي نت" في جولة شاملة في دواخله.

يخال لك من الخارج أنها مجرّد شقّة بسيطة، في أحد المباني المصمّمة وفقاً للهندسة الفيكتورية، في جنوب "لندن".ولكن، عند اجتياز عتبة شقّة مصمّمة المجوهرات كارولين هايلترمين، يتبيّن أنّها شبيهة بقصر "فرساي"، بشكل مصغّر. في الواقع، تشبه الشقة من الداخل تحفة فنيّة من نمط "الباروك"، مع سقف معقود وموقد قديم الطراز.

وفي قلب المنزل، تقع غرفة المعيشة المزدانة بسقف ذي عقد ثلاثي الأضلاع، وتفترشها سجادة "أنتيك" تتكئ إليها أريكة طويلة، تتقدّمها طاولة مستطيلة، تحمل بعض الكتب وقطع "الاكسسوار" البسيطة. ويتمركز الموقد في إحدى الزوايا داخل الجدار الحجريّ ليبعث دفء نيرانه في جميع الأرجاء.وتزيّن لوحات "الموناليزا" الجدران كافة، فضلاً عن ثريا تتدلّى من السقف، يطلّ عليها طابق مزيّن بدرابزين خشبيّ منحوت بدقة، يصله بالطبقة الأرضيّة سلّم خشبيّ مؤلف من أدراج عدّة، كانت في الماضي جزءاً من عربة غجريّة.

وتضمّ غرفة النوم الرئيسة المترفة سريراً بأربعة أعمدة، يطغى عليها الأحمر والذهبي، ليتمثّل بسرير الملوك، فضلاً عن حجرة لتبديل الملابس منفصلة وحمّام مزوّد بمرايا.وقد أضافت كارولين مروحة من التفاصيل مستلهمةً من شغفها بفنون وتصاميم القرن السابع عشر، منها البناء بالطوب على الجدران وأطر الأبواب الخشبيّة القديمة الطراز.

ولكن، على الرغم من أنّ منزلها يحاكي القرن السابع عشر، إلا أنه لا يزال يضمّ كلّ سبل الراحة العصرية التي تتوقعينها، وإن كانت مخفيّة بشكل ذكيّ.على سبيل المثال، يتموضع الفرن داخل طاولة رخاميّة، والتلفاز وجهاز الستريو مخبّآن في خزانة مخفيّة، كما تحوي خزانة عتيقة من خشب الجوز جهاز كمبيوتر، فضلاً عن مكتب.

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